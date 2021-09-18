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В Калуге перекрыто движение в центре города

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.09.2021 09:15 4 699
В Калуге перекрыто движение в центре города

В субботу, 18 сентября, в связи с проведением легкоатлетического забега «Кросс нации» было ограничено движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам:
- с 7:00 до 14:00 на пл. Театральной (на участке от ул. Кирова до ул. Суворова);
- с 9:00 до 14:00 на ул. Кирова (на участке от ул. Московской до ул. Рылеева).

Массовый старт состоится на специально подготовленном участке дороги по ул. Кирова, между ул. Московской и Рылеева.
Регистрация участников началась в 9:00 на Театральной площади.
Старт забегов в 10:30.
10:35 старт «Красной группы»:
-10:35 –девочки и мальчики (2012 г. р. и младше) – 1 круг – 1км;
-10:50 – юноши  (2002 г. р. и младше) – 6 кругов – 6 км;
-10:50 - девушки (2002 г. р. и младше) – 4 круга – 4 км;
-11:15 -  женщины (2001 г. р. и младше) – 6 кругов – 6 км;
-11:15 - мужчины  (2001 г. р. и младше) – 8 кругов – 8 км.
12:00 – воспитанники дошкольных образовательных организаций (2014 г.р. и младше) – 350 м.
12:05 лица с ограниченными возможностями здоровья  - 500 м.
12:15 - органы исполнительной и законодательной власти Калужской области, администрации муниципальных образований, органы местного самоуправления г. Калуги, силовые структуры, общественные организации, политические партии – 1 км.
12:20 - муниципальные образования Калужской области,  ООВО, ОСПО, организации спортивной направленности, КФК предприятий, любители бега и желающие участвовать – 1 км. Далее – общеобразовательные организации – 1 км.
12:30 - начало церемонии награждения победителей и призеров.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.09.2021 09:15 4 699
Тэги: спорт перекрытие кросс
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