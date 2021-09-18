В Калуге перекрыто движение в центре города

В субботу, 18 сентября, в связи с проведением легкоатлетического забега «Кросс нации» было ограничено движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам:

- с 7:00 до 14:00 на пл. Театральной (на участке от ул. Кирова до ул. Суворова);

- с 9:00 до 14:00 на ул. Кирова (на участке от ул. Московской до ул. Рылеева).

Массовый старт состоится на специально подготовленном участке дороги по ул. Кирова, между ул. Московской и Рылеева.

Регистрация участников началась в 9:00 на Театральной площади.

Старт забегов в 10:30.

10:35 старт «Красной группы»:

-10:35 –девочки и мальчики (2012 г. р. и младше) – 1 круг – 1км;

-10:50 – юноши (2002 г. р. и младше) – 6 кругов – 6 км;

-10:50 - девушки (2002 г. р. и младше) – 4 круга – 4 км;

-11:15 - женщины (2001 г. р. и младше) – 6 кругов – 6 км;

-11:15 - мужчины (2001 г. р. и младше) – 8 кругов – 8 км.

12:00 – воспитанники дошкольных образовательных организаций (2014 г.р. и младше) – 350 м.

12:05 лица с ограниченными возможностями здоровья - 500 м.

12:15 - органы исполнительной и законодательной власти Калужской области, администрации муниципальных образований, органы местного самоуправления г. Калуги, силовые структуры, общественные организации, политические партии – 1 км.

12:20 - муниципальные образования Калужской области, ООВО, ОСПО, организации спортивной направленности, КФК предприятий, любители бега и желающие участвовать – 1 км. Далее – общеобразовательные организации – 1 км.

12:30 - начало церемонии награждения победителей и призеров.