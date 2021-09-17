Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

На выборах калужанам выдают маски и перчатки

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 17.09.2021 13:49 10 537
На выборах калужанам выдают маски и перчатки

В пятницу, 17 сентября, в России начались выборы депутатов Госдумы. Как сообщает избирком Калужской области, на всех участках обеспечено соблюдение санитарных норм. Каждый голосующий при посещении участка получает маску, перчатки и одноразовую ручку.

Помимо этого при входе у людей измеряется температура, а потоки распределены так, что входящие в помещение и выходящие из него не пересекаются.

Напомним, выборы в этом году продлятся три дня с пятницы 17 сентября по 19 число включительно. Участки начинают свою работу в 8:00 и завершают в 20:00.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 17.09.2021 13:49 10 537
Тэги: коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 10 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Всего проголосовало: 3228
Новости Обнинска
Новости партнеров
Мессенджер Gem4me: что отмечают клиенты в отзывах
Ивановский текстиль в интернет магазине
Зачем нужен праймер для лица?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru