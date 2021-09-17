На выборах калужанам выдают маски и перчатки

В пятницу, 17 сентября, в России начались выборы депутатов Госдумы. Как сообщает избирком Калужской области, на всех участках обеспечено соблюдение санитарных норм. Каждый голосующий при посещении участка получает маску, перчатки и одноразовую ручку.

Помимо этого при входе у людей измеряется температура, а потоки распределены так, что входящие в помещение и выходящие из него не пересекаются.

Напомним, выборы в этом году продлятся три дня с пятницы 17 сентября по 19 число включительно. Участки начинают свою работу в 8:00 и завершают в 20:00.