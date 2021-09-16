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Геннадий Скляр: «Спорт должен стать составной частью нашей жизни»

Опубликовано: 16.09.2021 10:48 0 230
Геннадий Скляр: «Спорт должен стать составной частью нашей жизни»

«За последние годы мы построили и дали новый облик нашим культурным и спортивным центрам. Сегодня все учреждения культуры и спорта должны становиться центром живого человеческого общения и развития национальных традиций. Важно наполнить их активной жизнью с утра и до вечера. В здоровом теле – здоровый дух! Это не просто лозунг, это аксиома нашей жизни.

Спорт должен стать составной частью нашей жизни. Сегодня как никогда необходимо возрождать традиции, когда после школы дети шли на тренировки, участвовали в соревнованиях, и побеждали. Очень важно разработать меры поддержки семьям, чьи дети хотят представлять Калужскую область в соревнованиях.  Сколько денег тратят родители на спортивный инвентарь? А ведь эта составляющая действительно создает большие трудности для семейного бюджета и может послужить отказом от занятий спортом.

Мной поддерживаются инициативы по законодательному регулированию в сфере физической культуры. Тему спортивного налогового вычета мы прорабатываем давно, и уже принят закон, который регламентирует порядок получения социальной меры поддержки. Но есть и другие нерешенные задачи. Например, поездки в другие регионы на соревнования.  Они требуют больших вложений. И этот вопрос будет решен на уровне Правительства РФ».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

 

Опубликовано: 16.09.2021 10:48 0 230
Тэги: выборы геннадий скляр
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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