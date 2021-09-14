В Калуге ликвидировали огромные очереди в детские поликлиники
Как мы уже рассказывали, 13 сентября в Калуге образовались огромные очереди в детские поликлиники на улицах Кибальчича, Молодежной и Фомушина. Во вторник министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что проблему удалось решить.
- Рост заболеваемости отмечен с 10 сентября среди детей Правого берега, - объяснили в министерстве. - В связи с этим администрацией ГБУЗ КО «Детская городская больница» были приняты меры для усиления кадрового состава и транспортных средств. С 13 сентября усилен кадровый состав фельдшером на вызовах и добавлена дополнительная машина. С учетом высокой обращаемости за справками – дополнительно, в каждом поликлиническом отделении организован кабинет для выдачи справок.
По информации регионального Минздрава, 13 сентября резко возросло количество вызовов через сервис «Регистратура40». Со слов пациентов – очень сложно было дозвониться, поэтому родители пришли в поликлинику по месту жительства, образовалась очередь.
- В течение часа все очереди были ликвидированы, - заявили в министерстве. - Дополнительно переведены фельдшеры в эти поликлинические отделения на вызовы, задействованы все транспортные средства, имеющиеся в больнице. В кабинетах фильтрах – боксах принимают по два сотрудника. Старшие медицинские сестры регулируют потоки пациентов. Всем пациентам медицинская помощь была оказана. На сегодняшний день очередей нет.
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