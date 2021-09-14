Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калуге ликвидировали огромные очереди в детские поликлиники

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство здравоохранения Калужской области.
Опубликовано: 14.09.2021 14:28 9 841
В Калуге ликвидировали огромные очереди в детские поликлиники

Как мы уже рассказывали, 13 сентября в Калуге образовались огромные очереди в детские поликлиники на улицах Кибальчича, Молодежной и Фомушина. Во вторник министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что проблему удалось решить.

- Рост заболеваемости отмечен с 10 сентября среди детей Правого берега, - объяснили в министерстве. - В связи с этим администрацией ГБУЗ КО «Детская городская больница» были приняты меры для усиления кадрового состава и транспортных средств. С 13 сентября усилен кадровый состав фельдшером на вызовах и добавлена дополнительная машина. С учетом высокой обращаемости за справками – дополнительно, в каждом поликлиническом отделении организован кабинет для выдачи справок.

По информации регионального Минздрава, 13 сентября резко возросло количество вызовов через сервис «Регистратура40». Со слов пациентов – очень сложно было дозвониться, поэтому родители пришли в поликлинику по месту жительства, образовалась очередь.

- В течение часа все очереди были ликвидированы, - заявили в министерстве. - Дополнительно переведены фельдшеры в эти поликлинические отделения на вызовы, задействованы все транспортные средства, имеющиеся в больнице. В кабинетах фильтрах – боксах принимают по два сотрудника. Старшие медицинские сестры регулируют потоки пациентов. Всем пациентам медицинская помощь была оказана. На сегодняшний день очередей нет.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство здравоохранения Калужской области.
Опубликовано: 14.09.2021 14:28 9 841
Тэги: общество здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Всего проголосовало: 3228
Новости Обнинска
Новости партнеров
Автоматизация процессов на производстве
Лучшие свадебные автомобили напрокат
Как оперативно получить второе гражданство

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru