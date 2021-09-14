Владислав Шапша призвал калужан участвовать в выборах депутатов Государственной Думы

Владислав Шапша опубликовал в аккаунтах в социальных сетях видеообращение к жителям Калужской области. В нем он озвучил свою личную просьбу к калужанам. В видеоролике Владислав Шапша призывает принять участие в выборах депутатов Государственной думы РФ.

Видеообращение записано в памятном для Владислава Шапши месте. Он объяснил, что в одном из домов на улице Болотникова в Калуге он жил долгое время. Обращаясь к калужанам, Владислав Шапша просит прийти на избирательные участки и проголосовать за партию «Единая Россия».

«Почему так? Потому что в этой партии состоят и работают много честных и очень ответственных людей. Да, партию критикуют. Но нельзя не заметить и тех хороших дел, которые нам удалось сделать вместе с вами. И строительство дорог, школ, спортивных объектов, многое и многое другое. Мы составили программу ваших наказов. И эта программа уже работает. Я прошу вас поддержать нашу команду на выборах в Государственную думу. Это моя личная просьба. Я очень на вас рассчитываю», - сказал Владислав Шапша в обращении к калужанам.

Напомним, Владислав Шапша является лидером партийного списка «Единой России». Он также занимает должность секретаря калужского регионального отделения партии. Выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва пройдут в ходе трехдневного голосования с 17 по 19 сентября.

Оплата за размещение произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».