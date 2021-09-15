Геннадий Скляр: «Патриотизм – это основа здорового общества!»

«Духовность подрастающего поколения требует не только внимания, но и конкретных шагов в историческом просвещении и вовлечении в гражданско- патриотическую работу. Вся история России пронизана событиями, испытаниями, которые стали опытом и уроками, в том числе и для многих поколений калужан. На нашей земле всегда рождались люди, которые вершили историю страны. Мы получили в наследство традиции и дух великой нации. Считаю, что историю нужно не только учить, но и впитывать. Историческая правда, патриотизм и духовные ценности – это наша опора.

Особое внимание на всех уровнях власти нужно уделить центрам поискового движения. Сегодня необходимо дополнительно финансировать организации поисковиков. Их отряды должны пополняться и обучаться. Поисковое движение – это патриотизм практический. Молодые люди своим сердцем впитывают нашу великую и трагическую историю, своими руками воздают дань героям, благодаря которым наш народ живет, наша страна развивается.

Каждый солдат, павший за Родину должен быть захоронен с воинскими почестями.

Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию! Патриотизм – это основа здорового общества!»

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100