Геннадий Скляр: «Только общими усилиями можно решить серьезную экологическую проблему»

«С ранних лет человеку объясняют, что жить в грязи стыдно, пачкать свой дом непотребно. Это касается и взрослых, и детей. В стране начата «мусорная реформа». Задача это непростая, но разрешимая. Сегодня государством реализуются программы по утилизации мусора. Мы должны осознать, что раздельный сбор мусора – это наша новая потребность. Учиться этому нужно и детям, и взрослым. Чистый воздух, чистая вода, чистый лес – это все наше родное, калужское. Заботясь о чистоте окружающего нас мира, мы сможем сами жить комфортно и беречь эту природную красоту для наших детей, для будущих поколений.

В обозримом будущем реализация нацпроекта «Экология» поможет решить одну из главных проблем нашей страны. Растущие горы мусора ежегодно ухудшают воздух, которым мы дышим, отравляют воду и почву. Мусор в значительной своей части должен стать продуктом вторичной переработки. И это касается не только пластика, но и других фракций ТКО. Мы добьемся положительных результатов в этом деле. И, конечно же, все шаги, будем обсуждать с общественностью».

Только общими усилиями можно решить серьезную экологическую проблему».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100