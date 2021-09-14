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Геннадий Скляр: «Только общими усилиями можно решить серьезную экологическую проблему»

Опубликовано: 14.09.2021 15:50 0 174
Геннадий Скляр: «Только общими усилиями можно решить серьезную экологическую проблему»

«С ранних лет человеку объясняют,  что жить в грязи стыдно, пачкать свой дом непотребно. Это касается и взрослых, и детей. В стране начата «мусорная реформа». Задача это непростая, но разрешимая.  Сегодня государством реализуются программы по утилизации мусора. Мы должны осознать, что раздельный сбор мусора – это наша новая потребность. Учиться этому нужно и детям, и взрослым. Чистый воздух, чистая вода, чистый лес – это все наше родное, калужское. Заботясь о чистоте окружающего нас мира, мы сможем сами жить комфортно и беречь эту природную красоту для наших детей, для будущих поколений.

В обозримом будущем реализация нацпроекта «Экология»  поможет решить одну из главных проблем нашей страны. Растущие горы мусора ежегодно ухудшают воздух, которым мы дышим, отравляют воду и почву.  Мусор в значительной своей части должен стать продуктом вторичной переработки. И это касается не только пластика, но и других фракций ТКО.  Мы добьемся  положительных результатов в этом деле.  И, конечно же, все шаги, будем обсуждать с общественностью».

Только общими усилиями можно решить серьезную  экологическую проблему».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

 

Опубликовано: 14.09.2021 15:50 0 174
Тэги: выборы геннадий скляр
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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