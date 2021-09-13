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Помощь должна быть материальной

Опубликовано: 13.09.2021 15:00 0 240
Помощь должна быть материальной

Калужские справороссы внесли на рассмотрение ряд социально значимых инициатив

В условиях тяжёлой эпидемиологической обстановки россияне как никогда нуждаются в государственной поддержке. В связи с этим депутаты фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании Калужской области выступили с рядом социально значимых инициатив. Справороссы предложили материально поддерживать пожилых граждан и семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет.

Нет никаких сомнений, что эпидемия COVID-19 разделила нашу жизнь на «до» и «после». Миллионы россиян остались без работы, а соответственно – без средств к существованию. Под ударом в первую очередь оказались самые незащищенные слои населения: многодетные семьи, пенсионеры и малоимущие граждане. В связи с этим партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» предложила ввести дополнительные меры государственной поддержки. При этом, как утверждают справороссы, социальная помощь должна оказываться не только на федеральном, но и на региональном уровне. Именно по этой причине депутаты от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области внесли на рассмотрение сразу несколько социально значимых законопроекта: «Единовременная денежная поддержка пенсионеров», «Выплаты из регионального бюджета семьям с детьми» и законопроект «О мерах социальной поддержки граждан родившихся в период с 22 июня 1927 года по 2 сентября 1945 года».

Как уточнил лидер калужских справороссов Александр Бычков, партия предлагает принять ряд социально значимых законопроектов, которые затрагивают интересы более 10 000 наших земляков.

«Пандемия COVID-19 имеет ряд негативных последствий. «Многие семьи и пожилые люди фактически оказались на грани выживания, —говорит Александр Бычков. – Считаем, что эти деньги станут хорошим подспорьем. Надеюсь, что такую инициативу поддержат все депутаты Законодательного Собрания».

Отметим, региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ старается максимально взаимодействовать с избирателями. Ежедневно в партию за помощью обращаются десятки людей. Некоторые приходят с конкретными законодательными предложениями. Так, был разработан и внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий наличие у садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества официального сайта в интернете. Предполагается, что на этом портале будет размещаться общая информация о товариществе, устав, сведения о председателе, членах правления, а также протоколы общих собраний и другая нужная людям информация.

По словам Александра Бычкова, эти инициативы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ будут рассмотрены в сентябре текущего года. В партии уверены, что столь важные для общества законопроекты все-таки будут приняты.

 

Опубликовано: 13.09.2021 15:00 0 240
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