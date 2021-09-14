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Ольга Коробова в Калуге ответила на наболевшие вопросы жителей улицы Хрустальной

Опубликовано: 14.09.2021 08:50 0 593
Ольга Коробова в Калуге ответила на наболевшие вопросы жителей улицы Хрустальной

В воскресенье, 12 сентября, во дворе дома №44 на улице Хрустальной состоялась встреча кандидата в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва Ольги КОРОБОВОЙ с жителями.  Место встреч было выбрано не случайно, жители этой многоэтажки часто задают вопросы представителям власти в социальных сетях. Вот и на этот раз участников встречи было много, и вопросы от них звучали злободневные.

Так одна из мам, озвучила весьма актуальную проблему – отсутствие тротуара вдоль проезжей части. Утром одни дети из близлежащих домов идут в школу по дороге, других родители везут на занятия, и в итоге все, и пешеходы и автомобили встречаются на одной дороге. В настоящее время альтернативы для пешеходов нет. Местные депутаты и сотрудники горуправы, принимавшие участие во встрече, пообещали подключиться и решить проблему.

Еще одна важная тема – содержание детских площадок. Площадка во дворе дома 44 новая, современная, но уже сегодня местами нуждается в ремонте. Как оказалось, ломают детские горки и качели взрослые и подростки, которые по вечерам тусят на площадке.

– Этот вопрос очень важный. Детские площадки нужно беречь, это наше общее дело и родителей, которые должны объяснять, что к общему имуществу нужно относиться бережно, и управляющей компании, которая должна соблюдать порядок, и участкового инспектора, который должен отвечать за правопорядок. Я считаю просто необходимо каждому жителю знать телефон участкового и управляющей кампании. И если вы видите, что качели и горки кто-то начинает расшатывать, ломать, вы попросили этого не делать и вас не послушали, нужно обращаться за помощью. Если инспектор все зоны доступа, надо звонить на горячую линию МВД, там всегда примут звонок, - сказала Ольга Коробова.

Спросили родители и о том, планируется ли в их микрорайоне строительство детского сада. Потребность в нем есть, поскольку в многоквартирных новостройках проживает очень много молодых семей, в которых по два, а то и по три ребенка. Как рассказал местный депутат, детский сад уже строится неподалеку, близ площади Маяковского. Это будет современный садик, рассчитанный почти на 300 детей.

И в рамках детсадовской темы, прозвучал вопрос о выплатах больничного листа по уходу за детьми до 7 лет. По распоряжению президента выплаты должны составлять 100 процентов, однако, по мнению некоторых родителей этого до сих пор не происходит.

– Выплаты в 100 процентов уже производятся, от размера оклада. К сожалению, премии в оклад не входят, поэтому может показаться, что больничные вы получаете меньше. Здесь есть другая острая проблема, сегодня у бюджетников большая часть заработной платы складывается именно из премиальных. Доля оклада не велика. И эту проблему уже озвучивал президент. Нужно добиваться и мы будем это делать, чтобы доля оклада, так называемой защищенной суммы, особенно у работников бюджетных учреждений, была гораздо выше 50 процентов. Тогда вопросов по выплатам за больничный не будет возникать. Пока же, рекомендую тем, у кого есть дети, поинтересоваться в бухгалтерии, на предприятии, где вы работаете, долей оклада в сумме заработной платы. Чтобы понимать, сколько в итоге вам выплатили. А вообще как любая мама я хочу, чтобы детки как можно реже болели, это самое лучшее для родителей, – сказала кандидат в депутаты Государственной Думы РФ.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Калужской области — Калужскому одномандатному избирательному округу № 99 Коробовой Ольги Владимировны.

Опубликовано: 14.09.2021 08:50 0 593
Тэги: выборы
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