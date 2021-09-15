«Единая Россия» выставит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране

Они будут контролировать легитимность выборов и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора, сообщил руководитель федерального штаба общественной поддержки Единой России, Герой РФ, сенатор Александр Карелин в ходе обучения наблюдателей от партии, которое проходит в Москве.

Сенатор уточнил, что они будут контролировать легитимность выборов и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.

Отмечается, что сотрудники исполкомов партии и наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение «Единой России» с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Оплата за размещение произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».