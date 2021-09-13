Развитие санитарной авиации стало приоритетом Народной программы «Единой России»

В октябре 2020 года с вертолетной площадки Калужской областной клинической больницы была совершена первая транспортировка сложного больного из района области. С этого времени с помощью санитарной авиации нам удалось спасти ни одну жизнь и вовремя доставить пациентов в больницу.

С помощью санавиации пациента гораздо проще доставить в больницу в течение первого часа после приступа или получения травмы. В соответствии с правилом «золотого часа», существующим среди медиков, помощь, оказанная в этот интервал времени, дает самые высокие шансы на спасение.

В 2017 году была утверждена государственная «Программа по развитию санитарной авиации», направленная на оснащение регионов авиационной техникой. В связи с пандемией программа была продлена и расширена. Был запущен федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в рамках которого санитарная авиация должна охватить все субъекты Российской Федерации к 2024 году.

В рамках данной программы предусматривается обновление российского авиапарка, в том числе малой, санитарной авиации, за счёт отечественных самолётов и вертолётов.

Оплата за размещение произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».