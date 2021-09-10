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Капремонт в школах вырастет в программу комплексного развития по предложению «Единой России»

Опубликовано: 10.09.2021 10:48 0 231

Планируется, что до конца 2024 года по стране будет построено не менее 1300 новых школ. Суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ, которая реализуется в 2019–2024 годах, – около 750 миллиардов рублей. В эту сумму входят как средства федерального бюджета (порядка 454 миллиардов рублей), так и внебюджетные инвестиции. 

На Съезде «Единой России» 19 июня Президент поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет, программа будет включать финансирование, как из федерального бюджета, так и из регионального. «Единая Россия» уже передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте. В целом, начиная с 2022 года, планируется отремонтировать порядка 1500 школ ежегодно, планируется, что за пять лет в порядок приведут около 7300 образовательных учреждений. Особое внимание будет уделено сельским школам.

Руководитель регионального исполкома партии и штаба общественной поддержки Александр Ефремов поддерживает предложенную Еленой Шмелевой программу комплексного ремонта и оснащения школ.

Оплата за размещение произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Опубликовано: 10.09.2021 10:48 0 231
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