Капремонт в школах вырастет в программу комплексного развития по предложению «Единой России»
Планируется, что до конца 2024 года по стране будет построено не менее 1300 новых школ. Суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ, которая реализуется в 2019–2024 годах, – около 750 миллиардов рублей. В эту сумму входят как средства федерального бюджета (порядка 454 миллиардов рублей), так и внебюджетные инвестиции.
На Съезде «Единой России» 19 июня Президент поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет, программа будет включать финансирование, как из федерального бюджета, так и из регионального. «Единая Россия» уже передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте. В целом, начиная с 2022 года, планируется отремонтировать порядка 1500 школ ежегодно, планируется, что за пять лет в порядок приведут около 7300 образовательных учреждений. Особое внимание будет уделено сельским школам.
Руководитель регионального исполкома партии и штаба общественной поддержки Александр Ефремов поддерживает предложенную Еленой Шмелевой программу комплексного ремонта и оснащения школ.
Оплата за размещение произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».