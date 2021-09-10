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В Калужской области за неделю подорожали сметана, курица и пшено

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.09.2021 10:45 0 261
В Калужской области за неделю подорожали сметана, курица и пшено

В Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты за неделю, с 1 по 8 сентября. Об этом в пятницу сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел министр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ.

Увеличились цены на пшено на 2,1%, кур охлажденных и мороженых – на 0,8%, сметану – на 1,3%. Уменьшились цены на картофель на 3,5%, капусту свежую – на 2,8%, морковь – на 6,8%, свеклу – на 14,9%, огурцы свежие – на 2%, помидоры свежие – на 3,5%.

По данным официальной статистики, в Калуге по состоянию на 6 сентября среди соседних областных центров наблюдались самые низкие цены на колбасу вареную, консервы мясные, овощные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко питьевое цельное стерилизованное, яйца куриные, сахар-песок, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, соль, муку пшеничную.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты за период с 1 по 8 сентября значительных изменений цен не зафиксировано; уменьшились оптовые цены на дизельное топливо на 0,37% (0,2 тыс. руб./тонну) и розничные цены на бензин – на 0,2% (0,1 руб./л).

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 30 августа занимала третье место по бензину автомобильному (47,72 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,79 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.09.2021 10:45 0 261
Тэги: общество статистика цены
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