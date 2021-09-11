Геннадий Скляр: «Педагог в нашей стране должен стать человеком состоятельным»

Депутат Государственной Думы от Калужской области Геннадий СКЛЯР рассказал о целях, которые требуется достигать в области образования:

«Для того чтобы быть успешным, важно учиться всегда. И на пороге взрослой жизни, и на всех этапах зрелости. Впитывать новые знания, получать профессию – это должны обеспечивать не только школы, колледжи и университеты. В стране нужно создать полнокровную систему непрерывного образования для всех, независимо от возраста. Ведь сегодня изменения в жизни настолько стремительны, что мы всегда должны быть готовы адаптироваться к новым реалиям. И, безусловно, сегодня и в будущем педагог – самая уважаемая профессия.

Необходимо высокий общественный статус педагога подкрепить материальными ресурсами. Уже на старте преподавательской карьеры у человека должен быть достаток, льготы и перспективы профессионального роста.

Вообще педагог в нашей стране должен стать человеком состоятельным. История России знает времена, когда такое было. Учитель в Российской империи, например. Или педагог в первые десятилетия советской власти.

Не менее важно восстановить качество образования. Образовательный процесс должен проходить в рамках учебного заведения. Возможность дистанта может быть только у детей из группы риска во время подъема заболеваемости в населенном пункте.

Также перед нами стоит сверхзадача сделать учебный процесс понятным для каждого ребенка индивидуально. В настоящее время уже приняты меры по строительству школ с большим количеством площадей, что позволит уменьшить количественный состав в классе. Конечно, необходимо снять с повестки проблему чрезмерной учебной нагрузки в школе. Мы это должны преодолеть. Чрезмерная нагрузка вредит здоровью ребенка и снижает уровень восприятия знаний. Многие родители вынуждены допоздна делать с детьми домашнее задание. Мама ребенка не должна подменять собой учителя».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100