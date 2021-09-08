В Калуге заработала криптобиокабина для самостоятельного оформления загранпаспорта

Во вторник, 7 сентября, в Калуге в центре «Мои документы», расположеном в Гостиных рядах на улице Ленина, заработал первый программно-технический комплекс «Криптобиокабина» для оформления биометрических загранпаспортов.

Кабина оснащена системой цифровых камер, сканерами отпечатков пальцев, магнитных полос и микросхем, а также считывателем штрихкода.

- Теперь гражданам для оформления заграничных паспортов нового поколения сроком на 10 лет не нужно приносить в МФЦ пакет документов для сотрудника УМВД, - заявили в пресс-службе правительства Калужской области. - Воспользоваться услугой может любой житель области в удобный для него день. Достаточно подать заявление в МФЦ, заполнить анкету и получить индивидуальный штрихкод для сканирования. Затем заявитель самостоятельно в криптобиокабине делает цифровое фото, сканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта с фотографией. Полученные биометрические данные по защищенным каналам передаются в УМВД России, где принимается решение о выдаче документа.

Такую же кабину в ближайшее время запустят в Обнинске.