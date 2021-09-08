В Калужскую область привезли 244 тысячи доз вакцин от гриппа

В Калужскую область поступили партии двух вакцин от гриппа. В наш регион привезли 20 550 доз препарата «Ультрикс Квадри» и 223 550 доз вакцины «Флю-М». В среду, 8 сентября, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

- Вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии Covid-19 очень важна: сочетание двух инфекций, если человек заразится и той и другой, - это серьезный риск для здоровья. В наступающем эпидемическом сезоне планируется привить 60% населения страны и 75% людей из групп риска, - подчеркнул Соваков. - Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости (сентябрь-ноябрь), чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В 2021 году в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

- Вакцинация от Covid-19 не отменяет вакцинации от гриппа, ведь при заражении новой коронавирусной инфекцией любая другая инфекция может усугубить течение болезни, - подчеркнул замминистра. - Интервал между вакцинацией от гриппа и от Covid-19 должен составлять не меньше месяца.