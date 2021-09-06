Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Вандалов и велосипедистов возле здания калужской драмы попросили не шалить

Ирина Моргунова
Опубликовано: 06.09.2021 16:40 4 576
Вандалов и велосипедистов возле здания калужской драмы попросили не шалить

В понедельник, 6 сентября, директор калужской драмы Александр КРИВОВИЧЕВ провел встречу на тему вандализма в свете недавнего инцидента с памятником Циолковскому на улице Театральной. Напомним, незивестные повредили велосипед.

Как считает Кривовичев, для решения ситуации с вандализмом нужно идти на диалог с молодежью, включая велосипедистов, которые часто проводят досуг возле театра. Для достижения этой цели на мероприятии присутствовали тренер по BMX-спорту Роман ПРУДНИКОВ, представитель велосипедного бизнеса Дмитрий ЗУБКОВ, председатель федерации бокса Калужской области Павел КЛИМОВ и скульптор Светлана ФАРНИЕВА.

- Мне бы хотелось попросить этих людей, которые имеют возможность повлиять на подростков, чтобы мы вместе смогли не разрушить, а сохранить культурную среду, которую мы создаем со скульптором Светланой Фарниевой, - отметил директор театра. - Речь идет о том, что очень часто нам приходится видеть перед театром молодых людей на велосипедах, которые ведут себя неподобающим образом: рисуют надписи на колоннах и стенах, разрушают городские скульптуры, закидывают на флагштоки велосипедные шины. А когда мы пытаемся спрашивать, зачем они это делают, подростки отвечают: «Вы нам угрожаете?»

По словам Кривовичева, камеры вандалов не останавливают. Директор театра рассказал также о возможных решениях ситуации:

- Я говорил уже с городскими структурами насчет граффити на театре. Я предлагал направить в нужное русло труд так называемых уличных художников: давайте дадим им краски и площади. Чтобы они сделали какое-то произведение искусства. Власти готовы, но чтобы это организовать, нужно много времени. А у меня же и своя работа есть. К тому же, для велосипедистов у нас в городе уже есть специально отведенные места, но они отсюда не уходят.

Также на встрече обсудили, что возможным решением ситуации будет обращение в полицию.

Резюмируя итоги встречи - поговорить поговорили, но проблема осталась и что с ней делать, понятнее не стало. По крайней мере, нам.

Ирина Моргунова
Опубликовано: 06.09.2021 16:40 4 576
Тэги: общество культура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Самый актуальный рейтинг Форекс-брокеров
Мойка высокого давления Kranzle: немецкое качество по достойной цене
Особенность эксплуатации вагонов с увеличенной осевой нагрузкой

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru