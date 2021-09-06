Вандалов и велосипедистов возле здания калужской драмы попросили не шалить

В понедельник, 6 сентября, директор калужской драмы Александр КРИВОВИЧЕВ провел встречу на тему вандализма в свете недавнего инцидента с памятником Циолковскому на улице Театральной. Напомним, незивестные повредили велосипед.

Как считает Кривовичев, для решения ситуации с вандализмом нужно идти на диалог с молодежью, включая велосипедистов, которые часто проводят досуг возле театра. Для достижения этой цели на мероприятии присутствовали тренер по BMX-спорту Роман ПРУДНИКОВ, представитель велосипедного бизнеса Дмитрий ЗУБКОВ, председатель федерации бокса Калужской области Павел КЛИМОВ и скульптор Светлана ФАРНИЕВА.

- Мне бы хотелось попросить этих людей, которые имеют возможность повлиять на подростков, чтобы мы вместе смогли не разрушить, а сохранить культурную среду, которую мы создаем со скульптором Светланой Фарниевой, - отметил директор театра. - Речь идет о том, что очень часто нам приходится видеть перед театром молодых людей на велосипедах, которые ведут себя неподобающим образом: рисуют надписи на колоннах и стенах, разрушают городские скульптуры, закидывают на флагштоки велосипедные шины. А когда мы пытаемся спрашивать, зачем они это делают, подростки отвечают: «Вы нам угрожаете?»

По словам Кривовичева, камеры вандалов не останавливают. Директор театра рассказал также о возможных решениях ситуации:

- Я говорил уже с городскими структурами насчет граффити на театре. Я предлагал направить в нужное русло труд так называемых уличных художников: давайте дадим им краски и площади. Чтобы они сделали какое-то произведение искусства. Власти готовы, но чтобы это организовать, нужно много времени. А у меня же и своя работа есть. К тому же, для велосипедистов у нас в городе уже есть специально отведенные места, но они отсюда не уходят.

Также на встрече обсудили, что возможным решением ситуации будет обращение в полицию.

Резюмируя итоги встречи - поговорить поговорили, но проблема осталась и что с ней делать, понятнее не стало. По крайней мере, нам.