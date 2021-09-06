В Калужской области началась вакцинация от гриппа. В понедельник, 6 сентября, об этом сообщили в правительстве региона.

- Привиться уже можно во всех поликлиниках вакциной «Ультрикс-квадри», - подчеркнули в правительстве. - Вакцинироваться от гриппа, коронавируса и других инфекций необходимо с интервалом не менее месяца.

Также власти Калужской области со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову отмечают, что в прошлом году в России эпидемии гриппа не было: помог масочный режим. Но из-за этого у населения отсутствует иммунная прослойка, поэтому пренебрегать прививкой от гриппа не стоит.

В Калуге и области грипп нынешней осенью еще не фиксировался.