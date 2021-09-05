Калужане остались без воды

Аварийно-ремонтные работы на улице Азаровской остановили не только троллейбусы, но и оставили сотни горожан без воды. Правда, об этом в соцсетях нет ни одного слова.

«Калугаоблводоканал» 5 сентября проинформировал городскую управу, министерство ЖКХ, управляющие компании о том, что в связи с работами по адресу ул. Азаровская, 34 без воды останутся жители нескольких десятков домов.

Так, «засуху» на себе ощутят калужане, проживающие на бульваре Энтузиастов 3, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Азаровская д.34, д. 34, к.1, д.40, к. 1,2,3, д. 28.

Возможно также понижение давления или отсутствие водоснабжения по адресам: мкр. Малинники, мкр. Ольговка.

Работы продлятся с 14.00 с 5 сентября по 01.00 6 сентября.