В Калужской области пропал 57-летний мужчина
28 августа 57-летний Александр Карачаров уехал на автомобиле «Линкольн» синего цвета с базы отдыха «Иволга», которая находится в селе Спас-Проганье Жуковского района, в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры объявили срочный сбор людей для выезда на место происшествия. Связаться с ними можно по телефонам +79109185360, +79105101418.
Приметы пропавшего Александра Карачарова:
- Рост: 177 см.
- Телосложение: плотное
- Цвет глаз: светло-русые с проседью
- Волосы: русые.
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