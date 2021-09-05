В Калужской области пропал 57-летний мужчина

28 августа 57-летний Александр Карачаров уехал на автомобиле «Линкольн» синего цвета с базы отдыха «Иволга», которая находится в селе Спас-Проганье Жуковского района, в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры объявили срочный сбор людей для выезда на место происшествия. Связаться с ними можно по телефонам +79109185360, +79105101418.

Приметы пропавшего Александра Карачарова:

Рост: 177 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: светло-русые с проседью

Волосы: русые.