Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Геннадий Скляр: Многодетность должна стать выгодной и почетной

Опубликовано: 07.09.2021 09:35 0 284
Геннадий Скляр: Многодетность должна стать выгодной и почетной

Депутат Государственной Думы от Калужской области Геннадий Скляр рассказал о том, что, по его мнению, должно делать государство в вопросах семьи. 

- Мы справедливо говорим, что дети – будущее России, - говорит Скляр. -  Важно поддерживать и стимулировать не только рождаемость, но и помогать семьям, особенно молодым, растить детей. Для этого следует не только увеличивать количество мест в детских садах, строить новые школы и возвращать воспитание в образовательный процесс, важно помогать молодым семьям встать на ноги. Кто это должен делать? Безусловно, социальное государство.

Многодетность должна перестать ассоциироваться с бедностью и   неблагополучием. Многодетных родителей нужно финансово поддерживать ресурсами государства в необходимой мере.

 Должна быть создана система, когда многодетной маме не надо думать об устройстве на работу. Ее главная работа – растить граждан России, воспитывать их правильно. Государство обязано позаботиться  о ее доходах. Я уже не говорю про жилье. Вопрос о  нормальных жилищных условиях должен решаться автоматически.

Необходимо сформировать и воплотить в жизнь четкую политику поддержки семьи. Причем поддерживать эту политику необходимо  на всех уровнях: и на государственном, и в обществе, и через СМИ.

Наша святая обязанность – повысить социальный статус многодетных родителей. Мы сможем сказать, что достигли этой цели, когда быть многодетным станет и выгодно, и почетно».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

Опубликовано: 07.09.2021 09:35 0 284
Тэги: геннадий скляр выборы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Самый актуальный рейтинг Форекс-брокеров
Мойка высокого давления Kranzle: немецкое качество по достойной цене
Особенность эксплуатации вагонов с увеличенной осевой нагрузкой

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru