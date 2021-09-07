Геннадий Скляр: Многодетность должна стать выгодной и почетной

Депутат Государственной Думы от Калужской области Геннадий Скляр рассказал о том, что, по его мнению, должно делать государство в вопросах семьи.

- Мы справедливо говорим, что дети – будущее России, - говорит Скляр. - Важно поддерживать и стимулировать не только рождаемость, но и помогать семьям, особенно молодым, растить детей. Для этого следует не только увеличивать количество мест в детских садах, строить новые школы и возвращать воспитание в образовательный процесс, важно помогать молодым семьям встать на ноги. Кто это должен делать? Безусловно, социальное государство.

Многодетность должна перестать ассоциироваться с бедностью и неблагополучием. Многодетных родителей нужно финансово поддерживать ресурсами государства в необходимой мере.

Должна быть создана система, когда многодетной маме не надо думать об устройстве на работу. Ее главная работа – растить граждан России, воспитывать их правильно. Государство обязано позаботиться о ее доходах. Я уже не говорю про жилье. Вопрос о нормальных жилищных условиях должен решаться автоматически.

Необходимо сформировать и воплотить в жизнь четкую политику поддержки семьи. Причем поддерживать эту политику необходимо на всех уровнях: и на государственном, и в обществе, и через СМИ.

Наша святая обязанность – повысить социальный статус многодетных родителей. Мы сможем сказать, что достигли этой цели, когда быть многодетным станет и выгодно, и почетно».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100