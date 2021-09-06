Геннадий Скляр: «В селах люди должны жить так же, как и в городе»

Депутат государственной думы по Калужской области высказал свою позицию по вопросам жизни села.

- Мы гордимся высокими урожаями и ростом производства всех видов сельхозпродукции, которые выращиваются и производятся на Калужской земле, - говорит Скляр. - Сегодня труд на селе облегчили технологии, роботы на молочных фермах принесли новую культуру производства. Но важен не только труд, но и то, как себя чувствуют сельские жители до и после работы, как они могут отдохнуть в выходные, что интересного могут познать дети, живущие в поселках и деревнях.

Мы должны принести на село все возможности городской жизни. Это наш калужский приоритет. Сегодня хорошие дороги и устойчивый интернет – символы не только коммуникации, но и уровня жизни. Благоустройство сельских территорий в сочетании с чистым воздухом и другими экологическими плюсами обеспечат высокие показатели качества жизни наших граждан.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100