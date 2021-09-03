В Калужской области за неделю подешевели овощи, подорожали гречка, маргарин и сыр

В Калужской области за последнюю неделю, с 27 августа по 2 сентября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков.

В целом по области за прошедшую неделю овощи «борщевого набора» стали доступнее в среднем на 6%, подорожали гречка - на 1,1%, сыры - на 0,8%, маргарин - на 1,3%.

В Калуге по состоянию на 30 августа среди столиц соседних регионов зафиксированы минимальные цены на вареную колбасу, мясные и овощные консервы для детского питания, цельное молоко, яйца куриные, сахарный песок, печенье, соль и пшеничную муку.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в среднем по области практически не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область в последней декаде августа занимала пятое место по автомобильному бензину (47,72 руб./л) и второе – по дизельному топливу (47,73 руб./л).