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Геннадий Скляр: «Курсу на создание реального социального государства нет альтернативы»

Опубликовано: 02.09.2021 10:10 0 413

Недавние решения Президента о выплатах школьникам, пенсионерам и военным – пример того, как должно действовать государство: быстро и эффективно. Этот опыт требует выработки современных системных решений. В Федеральном бюджете, в новых законах мы должны предусмотреть и создать эффективную систему поддержки и защиты нуждающихся.

Совсем не правы те, кто видит в президентских выплатах только антиковидные и антикризисные меры. Это справедливо лишь отчасти. Важнее другое – повторяемость этих социальных мер. На практике сейчас отрабатываются алгоритмы поддержки разных слоев населения. Весьма вероятно, что данная политика будет продолжаться. Социальное законодательство и социальные программы будут расширяться и совершенствоваться. Курсу на создание реального социального государства нет альтернативы.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

 

 

Опубликовано: 02.09.2021 10:10 0 413
Тэги: выборы геннадий скляр
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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