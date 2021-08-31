Геннадий Скляр: «Критерий эффективности медицины – это здоровые люди»

Люди должны иметь возможность получать медицинскую помощь там, где живут. Нам надо провести серьезную работу над ошибками, которые были допущены при организации работы системы здравоохранения в нашей стране. Главный урок нам дала пандемия – человек должен получать качественную медицинскую помощь немедленно. Кроме этого надо организовать работу аптечной сети, скорой помощи, так чтобы человек не беспокоился, почувствовав признаки заболевания. Без новой эффективной системы государственного управления медициной эти требования не выполнить.

Нам нужны не только современные высококлассные медицинские центры в Калуге и Обнинске. Необходимо произвести качественную модернизацию медучреждений в районах области. А для этого требуется современное оборудование и квалифицированные кадры. Проблема медицинских кадров – ключевая. В кратчайшие сроки мы должны создать работающую систему мотивации для медиков, готовых работать в муниципалитетах. Важно создать новую нормативную базу и материальные условия для этого. Критерий эффективности медицины – это здоровые люди, а не финансово-экономические показатели.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100