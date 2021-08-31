Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Геннадий Скляр: «Критерий эффективности медицины – это здоровые люди»

Опубликовано: 31.08.2021 13:39 0 173
Геннадий Скляр: «Критерий эффективности медицины – это здоровые люди»

Люди должны иметь возможность получать медицинскую помощь там, где живут. Нам надо провести серьезную работу над ошибками, которые были допущены при организации работы системы здравоохранения в нашей стране. Главный урок нам дала пандемия – человек должен получать качественную медицинскую помощь немедленно. Кроме этого надо организовать работу аптечной сети, скорой помощи, так чтобы человек не беспокоился, почувствовав  признаки заболевания. Без новой эффективной системы государственного управления медициной  эти требования не выполнить.

Нам нужны не только современные высококлассные медицинские центры в Калуге и Обнинске. Необходимо произвести качественную модернизацию медучреждений в районах области. А для этого требуется современное оборудование и квалифицированные кадры. Проблема медицинских кадров – ключевая. В кратчайшие сроки мы должны создать работающую систему мотивации для медиков, готовых работать в муниципалитетах. Важно создать новую нормативную базу и материальные условия для этого. Критерий эффективности медицины – это здоровые люди, а не финансово-экономические показатели.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

 

 

Опубликовано: 31.08.2021 13:39 0 173
Тэги: выборы геннадий скляр
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Как вам День города в год 650-летия Калуги? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать напольное покрытие в ванную?
Заработок на лайках в Инстаграме без вложений в аккаунт
Профессиональная клиника в Санкт-Петербурге

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru