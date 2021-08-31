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Ольга Коробова: «Новые правила расчета больничного листа помогут молодым родителям»

Опубликовано: 31.08.2021 10:08 0 539

С 1 сентября 2021 года в России изменятся правила выплаты за больничный лист по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно. При его расчете значение будет иметь возраст ребенка, а не стаж работы родителей, как это было раньше.

- Теперь он будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа члена семьи, оформляющего больничный лист. Не повлияет на расчет и то, как лечат ребенка – амбулаторно или стационарно, - прокомментировала нововведения уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА.

Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется. Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.

Новый порядок расчета не повлечет дополнительные расходы для работодателей, поскольку выплаты будут осуществляться из бюджета Фонда социального страхования.

- Дошкольный возраст детей, когда они болеют наиболее часто, является для многих семей серьезным испытанием. Но уже скоро родители малышей, не имеющие большого трудового стажа, перестанут воспринимать больничный лист как «дыру» в семейном бюджете, - уверена Ольга Коробова.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Калужской области – Калужскому одномандатному избирательному округу № 99 Коробовой Ольги Владимировны.

Опубликовано: 31.08.2021 10:08 0 539
Тэги: выборы
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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