Фруктовый старт: на космическом марафоне участников поддержала «Пятёрочка»

Музыка, смех и горячие напитки встречали гостей космического марафона у зоны с активностями от «Пятёрочки».

- Мне здесь очень нравится! Тут так здорово всё организовано! Сейчас с сыном сфотографируемся, хотим получить приз, - рассказывает многодетная мама Инна Иванова. У неё четверо детей. Все ребята занимаются спортом. В космическом марафоне в этом году бежала не только она, но и её 8-летний сын.

Пока Инна с сыном делала яркие кадры в фотозоне, двукратная чемпионка мира и Европы саблистка Светлана Кормилицына с племянницами создавала головокружительные видео со Slow Motion-эффектом. Съёмка на 360 градусов привлекала многих марафонцев. Победители и призёры с медалями хотели необычным образом запечатлеть этот день.

В этот день десятки марафонцев унесли домой призы от «Пятёрочки». Ведь для этого всего лишь нужно было выложить в сеть фото с праздничным хештегом, получить купон в зону свежести и обменять его на чай, угощения, фрукты или кофе. Те же, чьи фотографии в Instagram набрали 50 лайков, получили в подарок фитнес-резинку. Кроме того, за установку мобильного приложения торговой сети гости получали полезные призы: напульсник, бутылочку для воды или сумку для сменной обуви.

Самые юные участники праздника рисовали на большой стене-раскраске и участвовали в битве с игрушечным фастфудом – мягкими игрушками фруктов с помощью гигантской рогатки из ячеек были выбиты все гамбургеры. Вот таким нестандартным и игровым образом малышам рассказали о пользе правильного питания.

- Наша компания разделяет ценности здорового образа жизни и спорта, мы прикладываем максимум усилий как для поддержки спортивных инициатив по всей стране, так и для создания условий для наших гостей, чтобы здоровые и свежие продукты были доступны каждому покупателю. Мы надеемся, что любителей спорта и приверженников ЗОЖ в целом будет становиться только больше, а мы будем всячески этому содействовать, - рассказывает Александр Поповичев, начальник отдела продаж торговой сети «Пятёрочка».

Не забыли и о социальной ответственности. В стартовом городке торговая сеть установила бокс для использованных батареек. В итоге удалось собрать около 3 кг отработанных элементов питания. Таким образом «Пятёрочка» стремится привлечь внимание потребителей к важности осознанного и экологичного потребления.

А для тех, кто потерялся, был размещен заметный оранжевый пин – часть социального проекта торговой сети и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».