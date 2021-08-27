Опубликована схема воздушной трассы авиагонок над Калугой
В субботу, 28 августа, в небе над Яченским водохранилищем в Калуге состоятся «Авиагонки Формула-1». Сообщество «Русские авиационные гонки» опубликовало трассу соревнований. Ворота, через которые должны будут пролетать пилоты, смонтируют напротив набережной.
Схема воздушной трассы авиагонок в Калуге 28 августа.
Вход на мероприятие будет свободным. Начало – в 13:00.
А в 11:00, напомним, над Яченской набережной начнутся показательные полеты реактивных самолетов.
Полную афишу Дня города смотрите здесь.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!