Опубликована схема воздушной трассы авиагонок над Калугой

В субботу, 28 августа, в небе над Яченским водохранилищем в Калуге состоятся «Авиагонки Формула-1». Сообщество «Русские авиационные гонки» опубликовало трассу соревнований. Ворота, через которые должны будут пролетать пилоты, смонтируют напротив набережной.

Схема воздушной трассы авиагонок в Калуге 28 августа.

Вход на мероприятие будет свободным. Начало – в 13:00.

А в 11:00, напомним, над Яченской набережной начнутся показательные полеты реактивных самолетов.

Полную афишу Дня города смотрите здесь.