В Калуге открылась экстрим-трасса для велосипедистов в сквере Волкова

В Калуге в четверг, 26 августа, открылась новая экстрим-площадка для велосипедистов. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Специальная трасса, имитирующая спуски и подъемы, так называемый памп-трек, открыта для всех желающих в сквере Волкова.

- К юбилею города еще одна калужская компания сделала спортсменам такой прекрасный подарок, - пояснил Денисов. - Ребята площадку уже оценили, думаю, она обязательно будет популярна. Скоро в сквере Волкова появятся и другие спортивные объекты. И все они вкупе создадут отличные условия для гармоничного развития молодежи.