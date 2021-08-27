В Калуге открылась экстрим-трасса для велосипедистов в сквере Волкова
В Калуге в четверг, 26 августа, открылась новая экстрим-площадка для велосипедистов. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Специальная трасса, имитирующая спуски и подъемы, так называемый памп-трек, открыта для всех желающих в сквере Волкова.
- К юбилею города еще одна калужская компания сделала спортсменам такой прекрасный подарок, - пояснил Денисов. - Ребята площадку уже оценили, думаю, она обязательно будет популярна. Скоро в сквере Волкова появятся и другие спортивные объекты. И все они вкупе создадут отличные условия для гармоничного развития молодежи.
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