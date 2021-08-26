Геннадий Скляр об итогах съезда «Единой России»: «Россия реально становится социальным государством»

24 августа в Москве завершилась вторая часть XX съезда партии «Единая Россия». Его делегаты утвердили Народную программу, с которой партия в сентябре пойдет на выборы в Государственную Думу.

Программа предусматривает как помощь отдельным категориям граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. Было объявлено о новых мерах социальной поддержки жителей России и программах развития, которые коснутся здоровья, образования и качества жизни каждого человека.

Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр прокомментировал итоги съезда:

- Народная программа, утвержденная съездом партии «Единая Россия», несомненно станет мощным импульсом к реализации всех планов, озвученных нашим Президентом. Люди ждут быстрых и конкретных результатов в улучшении всех сфер жизни. Россия реально становится социальным государством. Чаяния людей и их ожидания для нас главный приоритет. Убежден, что калужане поддержат эту программу и окажут на выборах доверие «Единой России».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»