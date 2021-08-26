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Народная программа» – это конкретные задачи, которые будут обязательно решены в ближайшее время.

Опубликовано: 26.08.2021 18:00 0 161

На съезде «Единой России» была утверждена «Народная программа».

О её сути и значении рассказал депутат Государственной Думы РФ VII созыва Александр Авдеев: – «Народная программа» – это вектор развития страны на ближайшие 5 лет. Причем, хочу отметить, все задачи, прописанные в программе, формировались на основе самых чувствительных тем для граждан. Это конкретные задачи, которые уже в ближайшее время приобретут форму национальных проектов, государственных программ, будут отражены в бюджетах всех уровней, для реализации, как на федеральном уровне, так и региональными и местными органами власти.

«Единая Россия» – это реальная сила, которая способна ответственно выполнить все поставленные задачи и партия будет их решать, потому что это важно людям и необходимо для дальнейшего развития нашей страны.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Опубликовано: 26.08.2021 18:00 0 161
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