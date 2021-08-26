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Геннадий Скляр: «Наши люди должны жить, а не выживать!»

Опубликовано: 26.08.2021 16:30 0 151
Геннадий Скляр: «Наши люди должны жить, а не выживать!»

Президент нашей страны не раз говорил в последнее время о необходимости реальной борьбы с бедностью. И эта борьба должна носить конкретный и зримый характер. Нам надо находить новые ресурсы для поддержки самых незащищенных слоев населения. К ним прежде всего относятся пенсионеры и инвалиды.

Сегодня принятые Президентом В.В. Путиным меры воспринимаются людьми как зримый и очень важный шаг. Такую поддержку нужно делать системной и адресной. При этом мы должны избегать любой бюрократической процедуры, которая раздражает людей и вызывает недоверие. Я думаю, что при обсуждении бюджета депутаты Государственной Думы будут принимать решения в пользу конкретных и целевых выплат в качестве мер социальной поддержки. Эту практику следует расширить. Из нашего политического лексикона должны уйти такие слова, как «дожитие», «выживание», «бедность»!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ №100.

 

Опубликовано: 26.08.2021 16:30 0 151
Тэги: выборы геннадий скляр
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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