Геннадий Скляр: «Наши люди должны жить, а не выживать!»

Президент нашей страны не раз говорил в последнее время о необходимости реальной борьбы с бедностью. И эта борьба должна носить конкретный и зримый характер. Нам надо находить новые ресурсы для поддержки самых незащищенных слоев населения. К ним прежде всего относятся пенсионеры и инвалиды.

Сегодня принятые Президентом В.В. Путиным меры воспринимаются людьми как зримый и очень важный шаг. Такую поддержку нужно делать системной и адресной. При этом мы должны избегать любой бюрократической процедуры, которая раздражает людей и вызывает недоверие. Я думаю, что при обсуждении бюджета депутаты Государственной Думы будут принимать решения в пользу конкретных и целевых выплат в качестве мер социальной поддержки. Эту практику следует расширить. Из нашего политического лексикона должны уйти такие слова, как «дожитие», «выживание», «бедность»!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ №100.