Геннадий Скляр: «Расширить практику национальных проектов»

Опыт национальных проектов, которые мы успешно приземляем в Калужской области в последние годы, показывает, что у нас должны быть четкие планы и мы должны уметь объединять ресурсы федерального центра и региона. Быстрота в реализации нацпроектов сегодня - главное условие позитивного восприятия власти людьми.

В связи с этим требуется серьезный пересмотр федерального закона № 44 о государственных закупках, чтобы жулики и недееспособные компании не получали доступа к участию в реализации государственных программ.

Принципы реализации национальных проектов, подходы, которые дают результаты надо распространять на решение и других проблем, которые обозначил Президент нашей страны. Проблемы капитального ремонта, строительства социального жилья, ремонта школ и больниц – эти новые темы нам надо по сути делать национальными проектами. Речь идет о том, что сегодня должны решаться все наиболее острые проблемы, которые волнуют людей. Необходимо расширить практику национальных проектов.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ №100.