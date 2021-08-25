В Калужской области 316 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату в 10 000 рублей
Как мы уже рассказывали, всем пенсионерам указом президента назначена единовременная выплата в 10 000 рублей. В Калужской области эти деньги получат 316 тысяч человек, сообщили в среду, 25 августа, в правительстве региона.
- Указ о единовременной выплате уже подписан, - напомнили в правительстве. - Новая мера поддержки по поручению президента направлена на людей, которым сегодня непросто в психологическом, материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией.
Ранее по 10 000 рублей получили родители 135 тысяч школьников Калужской области.
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