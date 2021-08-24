В Калужской области все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир ПУТИН подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 000 рублей. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ, подавать заявление на единовременную выплату пенсионерам не нужно - Пенсионный фонд сам подготовит все нужные бумаги и направит деньги.

-10 тысяч рублей единовременно выплатим в сентябре, - подтвердили нам эту информацию в отделении ПФР по Калужской области. - Если в сентябре кому-то не успеем выплатить, то направим деньги чуть позже. Порядок предоставления этой выплаты беззаявительный.

Также Песков уточнил, что выплаты другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока не обсуждаются.