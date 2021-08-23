Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

В Калугу собираются перевезти космический корабль «Буран»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 23.08.2021 16:00 8 471
В Калугу собираются перевезти космический корабль «Буран»

С 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» проходит VII Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021».

23 августа в рамках его деловой программы принимают участие представители калужского региона во главе с руководителем области Владиславом Шапшой.

До начала основных мероприятий форума прошла рабочая встреча Владислава Шапши с генеральным директором Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Обсуждались перспективы совместной деятельности Калужской области и «Роскосмоса» в научной, экономической и социальной сферах.

По окончании встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является взаимодействие по направлениям развития научного, технического и кадрового потенциала организаций ГК «Роскосмос» и инновационной деятельности на территории региона. Планируется расширение сотрудничества в сфере реализации политики импортозамещения, диверсификации производства, использования результатов космической деятельности и ее популяризации, укрепления престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Дмитрий Рогозин заметил, что для космонавтики страны родина научных трудов Циолковского «имеет огромное значение».

- Я обязательно скоро приеду в Калугу и познакомлюсь, с той работой, которую область провела для увековечивания памяти главного энтузиаста космоса в мире, – подчеркнул Рогозин.

Гендиректор госкорпорации пригасил губернатора области посетить центр обработки геоданных и аналитики «Терра Тех» для рассмотрения вопроса по внедрению сервисов, позволяющих получать оперативные сведения и осуществлять управление в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, экологии, транспорте и промышленности.

Владислав Шапша, в свою очередь, отметил, что Калужскую область и госкорпорацию «Роскосмос» связывают давние деловые и дружеские отношения:

- У нас открыта вторая очередь Музея космонавтики, и во многом экспозиция сформирована благодаря поддержке Дмитрия Олеговича. Надеюсь, что в обозримом будущем еще один экспонат – корабль «Буран», о котором мы мечтаем, – нашими общими усилиями обретет свое место в Калуге. Кооперационные связи будут расширяться, работа наша выстраивается очень плодотворно.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 23.08.2021 16:00 8 471
Тэги: общество область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Свайно-винтовые фундаменты
Медицинская маска: как правильно выбрать и носить
Как слушать музыку и скачать – обзор способов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru