В Калугу собираются перевезти космический корабль «Буран»

С 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» проходит VII Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021».

23 августа в рамках его деловой программы принимают участие представители калужского региона во главе с руководителем области Владиславом Шапшой.

До начала основных мероприятий форума прошла рабочая встреча Владислава Шапши с генеральным директором Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Обсуждались перспективы совместной деятельности Калужской области и «Роскосмоса» в научной, экономической и социальной сферах.

По окончании встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является взаимодействие по направлениям развития научного, технического и кадрового потенциала организаций ГК «Роскосмос» и инновационной деятельности на территории региона. Планируется расширение сотрудничества в сфере реализации политики импортозамещения, диверсификации производства, использования результатов космической деятельности и ее популяризации, укрепления престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Дмитрий Рогозин заметил, что для космонавтики страны родина научных трудов Циолковского «имеет огромное значение».

- Я обязательно скоро приеду в Калугу и познакомлюсь, с той работой, которую область провела для увековечивания памяти главного энтузиаста космоса в мире, – подчеркнул Рогозин.

Гендиректор госкорпорации пригасил губернатора области посетить центр обработки геоданных и аналитики «Терра Тех» для рассмотрения вопроса по внедрению сервисов, позволяющих получать оперативные сведения и осуществлять управление в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, экологии, транспорте и промышленности.

Владислав Шапша, в свою очередь, отметил, что Калужскую область и госкорпорацию «Роскосмос» связывают давние деловые и дружеские отношения:

- У нас открыта вторая очередь Музея космонавтики, и во многом экспозиция сформирована благодаря поддержке Дмитрия Олеговича. Надеюсь, что в обозримом будущем еще один экспонат – корабль «Буран», о котором мы мечтаем, – нашими общими усилиями обретет свое место в Калуге. Кооперационные связи будут расширяться, работа наша выстраивается очень плодотворно.