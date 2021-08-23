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УФСИН опроверг информацию о вспышке коронавируса в калужском СИЗО

Ирина Будникова , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 23.08.2021 15:36 3 374
УФСИН опроверг информацию о вспышке коронавируса в калужском СИЗО

На днях к нам в редакцию обратились калужские адвокаты, обеспокоенные новыми правилами допуска в следственный изолятор. В связи с ограничениями в период пандемии коронавируса их теперь пускают к подзащитным по пропускам, подписанным начальником этого учреждения. Кабинет руководителя при этом находится внутри здания СИЗО.

Все пропуска на руках адвокатов оказались недействительными. По их словам, эти дополнительные меры вызваны тем, что в СИЗО якобы вспышка ковида и кто-то даже умер.

Мы обратились за комментариями в пресс-службу УФСИН по Калужской области. Там опровергли информацию о смертях от коронавируса в СИЗО.

- Нет, это не правда, - заявили в управлении. – На сегодняшний день мы такой информацией не располагаем.

А в дежурной части самого СИЗО нам объяснили, что для допуска на территорию нужно просто приехать, подойти к КПП, позвонить начальнику, и он подпишет пропуск. За более подробной информацией они попросили обращаться к дежурному.

Ирина Будникова , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 23.08.2021 15:36 3 374
Тэги: общество
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