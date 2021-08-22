В Калуге парк на улице Марата закроют для посетителей на пять дней с 23 августа

В Калуге в течение пяти дней, с 23 по 27 августа, будет закрыт для посетителей парк Театра юного зрителя на улице Марата. Соответствующие объявления администрация парка разместила на входах.

- Уважаемые калужане и гости города! Парк закрыт для посещения с 23 по 27 августа в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 650-летию основания города Калуги и открытию светомузыкального фонтана. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении администрации.

Напомним, открытие нового мультимедийного фонтана в этом парке состоится вечером 28 августа. На это неделе рабочие демонтировали забор вокруг стройплощадки.



Доделывать фонтан будут за закрытыми воротами.