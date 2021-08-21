В Калуге демонтировали забор вокруг нового мультимедийного фонтана в парке на улице Марата

В пятницу, 20 августа, рабочие демонтировали забор, установленный вокруг площадки, где в парке на улице Марата в Калуге возводится новый мультимедийный фонтан.

Работы над фонтаном практически завершены.

Его открытие пройдет в День города, 28 августа.

Напомним, фонтан строится за деньги крупного банка. На него выделили порядка 80 миллионов рублей. Это подарок Калуге к 650-летию.

Фонтан официально откроют 28 августа.