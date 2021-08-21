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В Калуге установят памятник академику Владимиру Кирюхину

Дмитрий Ивьев , Фото: музей машиностроения.
Опубликовано: 21.08.2021 11:38 0 329
В Калуге установят памятник академику Владимиру Кирюхину

В Калуге рядом с турбинным заводом установят памятник академику Владимиру КИРЮХИНУ. Он появится в сквере, названном в 2013 году в честь ученого. Ранее это был сквер Конституции.

Об установке памятника шла речь в пятницу, 20 августа, во время визита на «Турбокон» губернатора Владислава Шапши. Глава региона поддержал инициативу работников предприятия.

- Я дам соответствующее поручение городскому голове Калуги, и мы вместе с вами все сделаем, - заявил Шапша.

Владимир Кирюхин - советский и российский ученый-конструктор, энергетик. Член-корреспондент Академии наук СССР, академик РАН. Лауреат Ленинской премии  и Государственной премии СССР. В Калугу он приехал в начале 1950-х. С 1953 года — зам. главного конструктора по разработкам КТЗ. С 1960 года — главный конструктор завода. Умер в 2003 году.

Дмитрий Ивьев , Фото: музей машиностроения.
Опубликовано: 21.08.2021 11:38 0 329
Тэги: общество владислав шапша область
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