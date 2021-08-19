Главные новости в Калужской области 19 августа: маленькую девочку ищут в лесу сотни людей

Двор, из которого пропал ребенок.

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 19 августа.

Поиски продолжаются

В Смоленской области, недалеко от границы с Калужской, продолжаются поиски девочки, которой нет еще и двух лет. Малышка исчезла 17 августа, когда играла во дворе дома возле леса. В смоленских СМИ появилась информация, что семья девочки – из Обнинска. На поиски съехались сотни добровольцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело. https://www.kp40.ru/news/incidents/83744/

Не убежал

В Калужской области задержан мужчина, который две недели назад сбежал из колонии-поселения на улице Николо-Козинской. Он прятался в Малоярославце. https://www.kp40.ru/news/crime/83758/

Показали красоту

В Калуге сняли праздничное видео к 650-летию города. Ролик длится всего полторы минуты, но авторы успели многое показать и рассказать.

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