В Калуге сняли праздничное видео к 650-летию города

В четверг, 19 августа, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в социальных сетях опубликовал видео, снятое к 650-летию Калуги.

В ролике, который длится полторы минуты, под трогательные стихи показаны главные места Калуги и люди, которые в нем живут.

Напомним, основные праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги пройдут 28 августа. Однако уже на этих выходных, 21-22 августа, нас ждет много интересного.