Владислав Шапша наградил авиакомпанию «Азимут»

В среду, 18 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с председателем Совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павлом Удодом.

Речь шла о развитии сотрудничества в 2022 году между авиакомпанией «Азимут» и международным аэропортом «Калуга».

Калужская область сотрудничает с «Азимутом» с 2018 года. В текущем году ею осуществляются авиарейсы по восьми направлениям: в города Минеральные Воды, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь и международный регулярный рейс в Ереван.

По информации Павла Удода, на 10 августа 2021 года авиакомпанией перевезены 83 тысячи человек, что составляет 70% от общего пассажиропотока аэропорта «Калуга». В планах авиакомпании на 2022 год – увеличить частоту полетов по всем маршрутам действующей сети и дополнить ее новыми направлениями.

Владислав Шапша высоко оценил работу авиаперевозчика, назвав его надежным партнером региона.

- Мы много усилий прикладываем для того, чтобы наш аэропорт планку не терял, планируем удлинение взлетно-посадочной полосы, создание дополнительных терминалов, дополнительных возможностей. Очень надеемся на то, что наши партнерские отношения продолжатся, – сказал глава региона.

В день четырехлетия авиакомпании «Азимут» за плодотворное сотрудничество и большой вклад в развитие гражданской авиации Владислав Шапша наградил ее коллектив, вручив Благодарность Губернатора Калужской области Павлу Удоду.