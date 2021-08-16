Калужане пожаловались губернатору, что не могут дозвониться до Пенсионного фонда

В понедельник, 16 августа, на еженедельном совещании правительства Калужской области представитель Центра управления регионом рассказал, что возросло количество жалоб калужан на невозможность дозвониться до Пенсионного фонда (ПФР).

Руководитель Пенсионного фонда по Калужской области Владимир АГАНИЧЕВ пояснил, что коллапс со связью возник по причине обращения граждан за консультациями, потому что одновременно ввели сразу три социальные выплаты. Но в настоящее время они активно размещают информацию на своем сайте и в соцсетях, публикуют видеоинструкции и увеличили количество телефонных каналов связи. По его словам, теперь до ПФР можно дозвониться.

- Было большое количество обращений граждан за новыми выплатами. К примеру, только 130 000 детей у нас получили школьные выплаты, - сказал Владимир Аганичев. – Соответственно, были приняты определённые действия. Мы на сайте теперь размещаем гораздо больше информации и в соцсетях. Также периодически выходят сюжеты на ТВ и радио с разъяснениями. На все инциденты в соцсетях даются ответы в режиме реального времени. Для консультирования населения мы запустили единый многоканальный номер, и количество телефонов для ответов увеличено до 35 номеров. Также есть возможность задать вопросы в популярных мессенджерах.

Но губернатор с ним не согласился. Среди комментариев на личной странице Владислава Шапши в интернете были случаи, когда людей пресс-служба посылала по замкнутому кругу.

- Но я все-таки не стал бы так радужно описывать эту ситуацию, - сказал губернатор. – Приведу пример. Это переписка с пользователем нашего министерства труда и социальной защиты. Жалоба от пользователя: «Разберитесь, пожалуйста, Пенсионный фонд России города Калуги второй день никто не берет трубку». Это было 10 августа. Министерство труда и социальной защиты ответило: «Мы передали ваш вопрос специалистам. С вами свяжутся». А через пару дней, когда ответа так и не поступило, наше министерство труда и соцзащиты пишет: «Добрый день. За более подробной информацией по вашему вопросу обратитесь непосредственно к специалистам Пенсионного фонда». Круг замкнулся.

- Павел Вячеславович Коновалов, вы со своими коллегами, кто отвечает в соцсетях, работу постоянно проводите. Так нельзя отвечать, - сказал в заключение Владислав Шапша.

Для информации публикуем дополнительные телефоны Пенсионного фонда для связи: