В Калуге отпраздновали День физкультурника
Основные события Дня физкультурника прошли на площадке Яченского водохранилища. На вертолётной площадке утром прошла олимпийская зарядка. Как сообщает городская управа, спортивные инструкторы показали калужанам комплекс физических упражнений: комбинации на баланс и растяжку крупных мышечных групп, сочетание простых комбинаций и элементов из функционального тренинга, аэробики, и тай-бо.
В течение двух часов на набережной также были проведены спортивные мастер-классов, прошли шахматные и шашечные турниры, игры в настольный теннис. Параллельно состоялись матчи всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».
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