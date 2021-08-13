В Калужской области за неделю подешевели огурцы, помидоры и морковь

В Калужской области не зафиксировано значительных изменений цен на продукты за неделю с 4 по 11 августа. Об этом в пятницу сообщили на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен.

- Цены на «борщевой набор» практически не изменились, - подчеркнули в пресс-службе правительства Калужской области. - Снизилась цена на огурцы и помидоры - на 9% (7 руб./кг), морковь – на 11% (5 руб./кг).

По данным статистики, в Калуге по состоянию на 9 августа среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на консервы мясные и овощные для детского питания, маргарин, сыры, сахар-песок, соль, чай. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты, за период с 7 по 12 августа розничные цены на бензин в среднем по области практически не изменились. Оптовые цены показали рост в пределах 100 руб./тонну (менее 1%).

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 2 августа занимала третье место по бензину (47,24 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,53 руб./л).