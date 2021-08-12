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Жительницу Калужской области напугал медведь

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2021 14:39 2 593
Жительницу Калужской области напугал медведь

В Думиничском районе Калужской области женщина встретила медведя рядом с железной дорогой. Дикое животное ее напугало, сообщили в четверг, 12 августа, в Центре управления регионом.

По словам калужанки, медведя она встретила рядом с остановочным пунктом «Пробуждение» Московской железной дороги.

- К поезду приходить страшно, - пожаловалась местная жительница.

Ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области:

- Встречи с медведями в северных и западных районах Калужской области в 2021 году не единичны. В случае новых наблюдений медведя вам следует оперативно связаться с охотоведом ГКУ КО «Калугаоблохота» по Кировскому району Скорокиржой Александром Сергеевичем. Телефон 89206127522. А при прямой угрозе жизни и здоровью людей в населенных пунктах – с участковым полиции.

При встрече с опасными животными в других районах контакты охотоведов можно уточнить в «Калугаоблохоте» по телефону (4842) 72-42-30.

Напомним, недавно медведя встречали также в Куйбышевском районе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2021 14:39 2 593
Тэги: общество животные
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