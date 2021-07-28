Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

В Калужской области бурый медведь вышел на дорогу

Ирина Будникова
Опубликовано: 28.07.2021 10:35 7 1596
В Калужской области бурый медведь вышел на дорогу

Во вторник, 27 июля, пресс-служба министерства природных ресурсов сообщила, что на западе Калужской области появился бурый медведь. Его следы были обнаружены в лесу неподалеку от поселка Милеево сотрудником Куйбышевского лесничества при патрулировании леса.

- За полтора года работы я первый раз был так близко к хищнику, - поделился своими эмоциями лесничий Дмитрий АГЕЕВ, –  несмотря на постоянное нахождение в лесу.

Министерство также опубликовало видео, на которое попал медведь.

Медведя засняли в Калужской области.

Всего государственным мониторингом охотничьих ресурсов на территории Калужской области учтено 17 бурых медведей.

- Если человек увидел вблизи медведя, то при приближении зверя нельзя убегать, - рассказал начальник управления воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Сергей ФУРСОВ. - Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений. Провокацией для агрессии животного может послужить нахождение человека в непосредственной близости от его детенышей, добычи, а также нарушение критического расстояния. Поэтому при нахождении в лесу лучше вести себя шумно. Собирая грибы и ягоды, нужно чаще перекликаться или включить музыку. Это поможет избежать встреч с крупными хищниками.

Ирина Будникова
Опубликовано: 28.07.2021 10:35 7 1596
Тэги: общество животные видео
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 7 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Строительно-монтажные работы «под ключ» и обслуживание инженерных систем зданий
Рейтинг профессиональной косметики для лица: сам себе косметолог
Как найти информацию о наличии румынских корней для оформления гражданства

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru