В Калужской области бурый медведь вышел на дорогу

Во вторник, 27 июля, пресс-служба министерства природных ресурсов сообщила, что на западе Калужской области появился бурый медведь. Его следы были обнаружены в лесу неподалеку от поселка Милеево сотрудником Куйбышевского лесничества при патрулировании леса.

- За полтора года работы я первый раз был так близко к хищнику, - поделился своими эмоциями лесничий Дмитрий АГЕЕВ, – несмотря на постоянное нахождение в лесу.

Министерство также опубликовало видео, на которое попал медведь.

Медведя засняли в Калужской области.

Всего государственным мониторингом охотничьих ресурсов на территории Калужской области учтено 17 бурых медведей.

- Если человек увидел вблизи медведя, то при приближении зверя нельзя убегать, - рассказал начальник управления воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Сергей ФУРСОВ. - Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений. Провокацией для агрессии животного может послужить нахождение человека в непосредственной близости от его детенышей, добычи, а также нарушение критического расстояния. Поэтому при нахождении в лесу лучше вести себя шумно. Собирая грибы и ягоды, нужно чаще перекликаться или включить музыку. Это поможет избежать встреч с крупными хищниками.