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В Калуге ищут новое помещение для поликлиники в микрорайоне Турынино

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 15:48 3 404
В Калуге ищут новое помещение для поликлиники в микрорайоне Турынино

В Калуге для поликлиники в Турынино необходимо подобрать новое помещение. Об этом в среду, 11 августа, заявил министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО, посещая больницу №4. В структуру этого медучреждения входит турынинская поликлиника.

- Конечно, есть проблемы, которые необходимо решать как можно оперативнее, - рассказал по итогам визита Пахоменко. - Так, одна из поликлиник, входящих в структуру больницы, располагается в Турынино, на территории турбинного завода, в арендованном здании. Здание уже не новое и нуждается в ремонтных работах. Здесь на днях в следствие аварийной ситуации произошла утечка горячей воды в поликлинике. Устранить проблему и возобновить прием пациентов удалось достаточно быстро. Но очевидно, что и врачи, и пациенты, не должны работать и получать помощь в таких условиях. Вопрос, где будет располагаться поликлиническое отделение в будущем, будет прорабатываться нашим министерством. Также надеется на помощь и участие в этом городских властей.

Напомним, трубу с горячей водой в турынинской поликлинике прорвало 2 августа. Тогда затопило процедурный и прививочный кабинеты.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 15:48 3 404
Тэги: общество здравоохранение константин пахоменко
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