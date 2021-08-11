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Этот день в истории: театральные судьбы и назначение Кандренкова

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.08.2021 08:00 0 603
Этот день в истории: театральные судьбы и назначение Кандренкова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 августа.

1782 – «скончался Тимофей Иванович сын Шемякин от роду на 87 году. Городской голова был 12 лет. Погребен на Ильинском кладбище в черте города по особому от наместника дозволению». (Из записок купца Губкина).  Именно Т.И.Шемякин в конце 1776 г. пожертвовал в Приказ общественного призрения место под калужский театр на Тульском тракте. В январе 1777 г. в Калуге открылся один из первых провинциальных русских театров.

1878 – в Полтаве родился Евгений Михайлович Дрейзин (ск. 4.02.1932), музыкант, композитор, автор знаменитого вальса "Березка". С 1917 по 1932 год, с недолгим перерывом, жил в Калуге, где было восстановлено забытое имя талантливого композитора. 24 октября 1995 года на доме, где жил Е. М. Дрейзин (ул. Чебышева, 3), установлена мемориальная доска.


 

1961 - первым секретарем Калужского обкома КПСС становится Андрей Кандренков. С.О. Постовалов отозван на работу в Комиссию партийного контроля при ЦК КПСС. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1975 - в Калуге умерла почетная гражданка города, народная артистка РСФСР (1956), театральная актриса и любимица публики Валентина Иосифовна Никитина (11 августа 1895 — 11 августа 1975). Судьба распорядилась так, что она скончалась в день своего 80-летия.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.08.2021 08:00 0 603
Тэги: общество
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